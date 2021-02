Spaghetti Bros, tom 1 – recenzja komiksu wydawnictwa Elemental

Reprezentacja południowoamerykańskiego komiksu na naszym rynku sukcesywnie rośnie. Dzięki takim wydawnictwom jak Mandioca czy Non Stop Comics coraz częściej możemy rozkoszować się rzeczami od legend pokroju Enrique Alcateny ("Żywa stal") czy Alberto Breccii ("Perramus") .

To poletko stara się też obrabiać wydawnictwo Elemental, które jakiś czas temu wypuściło wybitny "Wielki kant" i jego kontynuację zatytułowaną "Iguana" duetu Carlos Trillo-Domingo Mandrafina. Seria "Spaghetti Bros." to ich kolejne wspólne dzieło, więc o zawodzie po prostu nie może być mowy.

Komiks - renesans gatunku

Okładka i tytuł mogą sugerować, że ponownie dostajemy historię spod znaku czarnego kryminału. Nic bardziej mylnego. Bo choć istotnie pojawiają się tu charakterystyczne tropy gatunkowe, to "Spaghetti Bros" jest przede wszystkim wspaniale opowiedzianą sagą rodzinną, której jednak bliżej do neorealizmu niż "Ojca chrzestnego".

196-stronicy albumik wydany w twardej oprawie podzielono na 24 rozdziały stanowiące pozornie luźno powiązane ze sobą miniatury, które stopniowo przybliżają nas do poznania słodko-gorzkiej prawdy o członkach nietypowej familii.

Pierwszy tom serii wydano w czerni i bieli, co tylko przysłużyło się rysunkom Mandrafiny, dla którego "Spaghetti Bros" to kolejna okazja do zaprezentowania wybitnych umiejętności. Tylko spójrzcie: