"Wielki kant": Wielki komiks [RECENZJA]

Dawno żadna lektura nie przyniosła mi tyle satysfakcji. "Wielki kant" Trillo-Mandarfiny to komiks ze wszech miar wspaniały. Choć dzieją się w nim straszne rzeczy.

La Colonia, republika bananowa gdzieś w Ameryce Południowej. Sceneria niczym z "Ceny strachu" Friedkina. On to Donaldo Reynoso, eks-policjant topiący smutki w kieliszku. Ona blond piękność i bohaterka narodowa w opałach. On oczywiście przyjmuje zlecenie, ona rzecz jasna nie mówi całej prawdy. Zaczynają się kłopoty.