"Perramus" – recenzja komiksu wydawnictwa Non Stop Comics

- W Argentynie nie ma obozów koncentracyjnych; nie ma więźniów politycznych. Kampania rozpętana przeciwko Argentynie przed mistrzostwami świata w piłce nożnej to robota międzynarodowej lewicy - mówił w 1978 r. gen. Jorge Rafael Videla.

Codziennością były porwania, tortury, w końcu morderstwa i potajemne wyrzucenie ciał do oceanu w "lotach śmierci". Szacuje się, że w ten sposób "zniknęło" nawet 30 tys. obywateli.

Rządy Videla zakończyły się w 1982 r., tuż po przegranej wojnie o wojnie o Falklandy-Malwiny, a demokracja wróciła do Argentyny chwilę później. Ale trauma wywołana rządami terroru i ludobójstwem nie minęła nigdy. I o tym w dużej mierze opowiada "Perramus".

Tytułowy bohater to dysydent, który w godzinie próby zawodzi towarzyszy. Targany wyrzutami sumienia dobrowolnie decyduje się na amnezję. Uwolniony od bagażu pamięci i tożsamości Perramus rozpoczyna surrealistyczną podróż mającą na celu odkupienie win, ale i uwolnienie mieszkańców miasta Santa María od rządów upiornych Marszałków.

Scenariusz Juana Sasturaina to pisarstwo najwyższej próby. Przygody Perramusa napędzają błyskotliwy humor, nieprawdopodobna wyobraźnia i erudycja autora, który teoretycznie nieprzystające do siebie konwencje i gatunki spaja w porywającą, wielowymiarową historię.

W "Perramusie" na równych prawach pojawiają się aluzje do rzeczywistości (np. Santa María to nawiązanie do pierwotnej nazwy Buenos Aires), absurdalna fikcja, jak i autentyczne postacie – m.in. Frank Sinatra, Gabriel García Márquez czy Jorge Luis Borges, który w tym paralelnym świecie doczekał się Nagrody Nobla.