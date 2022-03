Shankar, tom 2 - recenzja komiksu wydawnictwa Mandioca

"Shankar" to jedno z moich komiksowych odkryć minionego roku. Eduardo Mazzitelliego i Enrique Alcatenę poznałem nieco wcześniej dzięki Mandioce i "Żywej stali", która mnie zachwyciła. Jednak "Shankar" to rzecz jeszcze lepsza, bardziej wyrafinowana i w pełni pokazująca talent Argentyńczyków do opowiadania niezwykłych historii w niezwykły sposób.