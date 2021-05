Więzień gwiazd - recenzja komiksu wydawnictwa Elemental

Jednak wszelkie scenariuszowe niedociągnięcia i uproszenia idą w zapomnienie, kiedy spojrzymy na warstwę formalną. A jest na co, bo Alfonso Font to geniusz opowiadania obrazem. Jego rysunki w czerni i bieli charakteryzują się obsesyjnym przywiązaniem do detalu, perfekcyjnie oddaną anatomią i ekspresją, którymi spokojnie można by obdzielić kilku innych twórców. "Więzień gwiazd" to jeden z tych komiksów, gdzie co kilka stron robimy sobie przystanek i po prostu gapimy się z otwartą buzią na kolejne fantastycznie skomponowane kadry. A jest ich tu mnóstwo.