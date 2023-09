Shamisen - recenzja komiksu wyd. Mandioca

"Shamisen" to rzecz do kontemplacji i podziwiania, którą docenią zwłaszcza wszyscy ci zafascynowani dziedzictwem Kraju Kwitnącej Wiśni i bywalcy wystaw w krakowskim Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Ale album wydany nakładem Mandioki to perła także z innego powodu.