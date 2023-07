"Opowieści grozy" - recenzja komiksu wyd. Mandioca

W przedmowie do albumu autorstwa Bartłomieja Rabija w kontekście twórczości Dino Battagli pada nazwisko legendy argentyńskiego komiksu Alberta Brecci. I faktycznie, czytając "Opowieści grozy" pierwszą rzeczą, jaka przychodzi do głowy, są genialne "Mity Cthulhu" (Non Stop Comics, 2019).