Ocean miłości - recenzja komiksu wyd. Mandioca

On to drobny starszy pan, ona górująca nad nim matrona. On codziennie przed świtem wyrusza na połów, ona dba, aby nie był głodny, wkładając mu do chlebaka znienawidzone przez niego sardynki w puszce. Jednak pewnego dnia kuter nie wraca. Zdesperowana kobieta decyduje się na krok, którego skutki trudno sobie nawet wyobrazić.