Ziemia, niebo, kruki - recenzja komiksu wyd. Mandioca

"Ziemia, niebo, kruki" to przepełniona humanizmem, antywojenna opowieść drogi, której rytm wyznaczają kolejne cytaty z Tołstoja i retrospekcje rzucające coraz więcej światła na przeszłość głównego bohatera, a zarazem narratora - młodego strzelca alpejskiego znad jeziora Como. Jego przypadek pokazuje, że rzeczywistość nie jest czarno-biała, a ofiarami wojny są przede wszystkim zwykli ludzie, nie zawsze do końca przekonani co do słuszności przelewania krwi swojej i innych.