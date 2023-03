Przepowiednia pancernika - recenzja komiksu wyd. Mandioca

Komiksy Recha cieszą się we Włoszech niebywałą popularnością, zostawiając w tyle nawet symbol tamtego rynku, czyli "Dylan Doga". Wydana właśnie przez Mandiokę "Przepowiednia pancernika" początkowo ukazała się w nakładzie zaledwie 500 sztuk. Do tej pory album doczekał się 24 (!) dodruków, a łączna suma sprzedanych albumów dobija do 200 tys. Co spowodowało, że Włosi stracili głowę dla Zerocalcare, a niektórzy obwołali go wręcz głosem pokolenia dorastającego w latach 90.?