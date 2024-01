Ogień - recenzja komiksu wyd. Mandioca

Co do wydania to "Ogień" ukazał się w standardowym dla Mandioki formacie 215x290, w twardej oprawie i na papierze o grubej gramaturze. Do komiksu wydawca dołączył posłowie hiszpańskiego twórcy komiksów, reżysera i scenarzysty ("Ciemność", 2002) Fernando de Filipe.