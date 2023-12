Historie środka - recenzja komiksu wyd. Mandioca

To, czego z pewnością nie da się zapomnieć, to strona formalna komiksu. Arkusiński operuje bardzo charakterystyczną kreską: drapieżną, kubistyczną, kojarzącą się z estetyką street artu. Nie jest to z pewnością styl, który każdemu przypadnie do gustu, ale artyście nie można odmówić ani kompozycyjnej wyobraźni, ani narracyjnej dezynwoltury, z jaką brawurowo opowiada kolejne niepokojące historie.