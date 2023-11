Sztandar czarnej gwiazdy - recenzja komiksu wyd. Mandioca

Nietypowe dla Mandioki są na pewno rysunki. Steve Cuzor daje tu bowiem popis stylu do głębi realistycznego, co w innych komiksach wydawnictwa nie miało dotąd miejsca. W "Sztandarze czarnej gwiazdy" wprawdzie nie znajdziemy formalnych eksperymentów, ale za to dostajemy uczciwie narysowaną, wręcz filmowo opowiedzianą historię. A skoro już tu jesteśmy, to dodajmy, że Cuzor w rolach głównych obsadził plejadę gwiazd: główni bohaterowie mają twarze ikon afroamerykańskiego kina: Sammy'ego Davisa Jr., Foresta Whitakera i Denzela Washingtona.