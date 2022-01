Miał uciec z obozu z przyjacielem. Gdy spotkał ją na swojej drodze, nie mógł postąpić inaczej

Edward Galiński (nr 531) jest niespełna siedemnastoletnim młodzieńcem, kiedy w pierwszym transporcie trafia do KL Auschwitz. Po przejściu początkowych "ćwiczeń" przysposabiających do obozowego systemu terroru dostaje się do komanda ślusarzy. Tam spotyka esesmana Edwarda Lubuscha, niewiele starszego Niemca z Bielska, który nie znęca się nad więźniami, a nawet czasami im pomaga. Pod koniec 1943 roku załatwia sobie przeniesienie do komanda instalatorów w Birkenau. Planuje ucieczkę wraz ze swoim przyjacielem z Jarosławia, Wiesławem Kielarem (290). Chcą działać w sposób przemyślany, wydostać się z obozu i przystąpić do miejscowej partyzantki. Początkowo mają zamiar ukraść esesmańskie mundury oraz przepustkę i wyjść poza druty, poprzez Lubuscha zdobywają tylko jedno umundurowanie i pistolet z kilkoma nabojami. To wystarczy, by wyjść poza posterunki jako konwojent z więźniem. Nie mają dostatecznych kontaktów, by sprawnie załatwić sobie przepustkę, ale Kielar ma nadzieję, że mu się to uda. Ustalają, że najlepszą porą na ucieczkę będzie czerwiec 1944 roku.