Czasem praca miała tylko zadawać cierpienie. Ale nie to było najgorsze

Jest znana opowieść, bo powstał nawet na jej podstawie film, w której jednak do tej pory nie wspominano o wątku Gross-Rosen. Chodziło o lesbijkę, która była w związku z żoną niemieckiego żołnierza. Kiedy została zadenuncjowana w nie do końca jasnych okolicznościach, trafiła do Auschwitz, a tam, z obozowego "targu niewolników" zabrano ją właśnie do jednej z filii Gross-Rosen. Miała trochę "szczęścia": uniknęła ciężkiej pracy na chwilę, bo zachorowała na tyfus, więc trafiła do szpitala. Ale nie uniknęła marszu śmierci - nie wiadomo dokładnie, gdzie zginęła, albo w drodze do Bergen-Belsen, albo już tam, na terenie obozu. Tam jest zresztą jej symboliczny grób.