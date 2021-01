Ocalała z Holokaustu, przeszła Covid. Prawnuczek utrwala jej świadectwo

"Ona jest wojowniczką” - napisał Dov Forman dzieląc się w sieci zdjęciem 97-letniej prababci, której udało się właśnie pokonać koronawirusa. Siedemnastolatek spisuje pamiętnik ocalonej z Holokaustu kobiety, jest też bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się jej historiami.

Ocalona z Auschwitz Lily Ebert postawiła pierwsze kroki po przejściu zakażenia koronawirusem. Zdjęciem z pierwszego po Covidzie spaceru podzielił się na Twitterze jej prawnuk, siedemnastoletni Dov Forman, który nazwał zdarzenie "cudownym wyzdrowieniem”.

W grudniu, po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki na Covid-19, kobieta zaczęła źle się czuć. "Byłam bardzo zmęczona, bardzo senna" - powiedziała Lily Ebert w "Good Morning Britain". Prababcia chłopca uzyskała pozytywny wynik testu na obecność Covid-19 w styczniu i spędziła trzy tygodnie na rekonwalescencji w domu.

"Wiedzieliśmy, że ona jest wojowniczką, w końcu przeżyła Auschwitz i wiele innych rzeczy w swoim życiu i nigdy się nie poddała" - stwierdził aktywny w mediach społecznościowych nastolatek. Jednak rodzina bardzo nie chciała, aby Lily Ebert trafiła do szpitala, obawiali się, że mogą jej już nigdy nie zobaczyć. Kobietę codziennie odwiedzał lekarz.

Pomimo wszystkiego, co prababcia Dova przeszła, zawsze wyraża wolę życia. "To fantastyczne, kiedy można powiedzieć na wszystko: Udało mi się, jestem tutaj. Przeszłam przez to i jestem tutaj”- powiedziała. - "Myślę, że jedyne, co możesz zrobić, to nigdy, przenigdy się nie poddawać, bo zawsze jest nadzieja.”

Kobieta zamierza teraz wziąć kolejną dawkę szczepionki. "Ten wirus jest straszny. Jak się skończy, nie wiemy, ale wiemy, co możemy zrobić, żeby pomóc sobie wzajemnie"- motywowała.

Lockdown sprawił, że ona i jej prawnuk zacieśnili więzi. Nastolatek postanowił zachować losy swojej prababci, dzieli się nimi także w sieci. Pierwszy viralowy tweet Formana pozwolił jego prababce nawiązać kontakt z rodziną amerykańskiego żołnierza, który po wyzwoleniu z Auschwitz wręczył jej papierowy banknot. To wspomnienie kobieta pielęgnowała w sobie przez całe dotychczasowe życie: "Nie chodziło o banknot, bo on nie miał dla mnie żadnej wartości, ale to była pierwsza w moim życiu uprzejmość, którą ktoś mi podarował."

Lily Ebert trafiła do obozu jako nastolatka. Wraz z rodziną przewieziono ją transportem z Węgier w lipcu 1944 roku. W Auschwitz straciła matkę, brata i siostrę oraz całą dalszą rodzinę. "Mniej więcej 100 innych osób z rodziny, ciocie, wujowie, siostrzeńcy, wszyscy" - wyliczała Lily Ebert, której udało się przeżyć.

Auschwitz była największą hitlerowską fabryką śmierci. To tu więziono i mordowano obywateli niemal wszystkich krajów okupowanej przez Trzecią Rzeszę Europy. Obóz koncentracyjny i ośrodek zagłady stał się międzynarodowym symbolem. Rocznicę wyzwolenia Auschwitz - 27 stycznia - Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. "To, że ktoś jest inny, nie jest gorszy ani lepszy od ciebie, jest po prostu inny"- zwróciła się z przesłaniem do telewidzów ocalona.