Gniew - recenzja komiksu wydawnictwa Mandioca

Co by było, gdyby Achilles miał wgląd w przyszłość? Gdyby sprzeciwił się przeznaczeniu? O czym marzył? W ujęciu Garcii i Olivaresa epos Homera to rzecz niepokojąco aktualna, wręcz współczesna, dotykająca problemów, z jakimi zmaga się w tym momencie świat, jaki znamy.