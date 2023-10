Wysyłała listy miłosne do więzienia. Nie wiedziała, z kim tak naprawdę pisze

Od 1970 r. sytuacja zaczęła się zmieniać. Urok Paula na wymiarze sprawiedliwości zaczął słabnąć, za to coraz mocniej działał system wymiany informacji o przestępcach między stanami. W 1971 r. Knowles trafił do więzienia po tym, jak napadł na dom, a jego właściciela związał. Skazano go na przymusowe roboty, z których po niedługim czasie uciekł. Policja miała dość. Zorganizowano wielką obławę na Paula, doprowadzono kolejny raz do więzienia i próbowano wymyślić sposób, by chłopak już nie robił więcej problemów. Jak zresocjalizować kogoś, kto żyje z nieustannego popełniania przestępstw?