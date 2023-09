Dla ludzi o mocnych nerwach. "La Bestia" to najstraszniejszy i najokrutniejszy seryjny morderca w historii świata

Garavito został skazany na ponad 1,8 tys. lat w więzieniu. Kolumbijskie prawo przewiduje jednak, że największy wyrok, jaki ktoś może usłyszeć, to 40 lat za kratami. Ostatecznie został skazany na 30 lat więzienia, jednak w wyniku współpracy z policją obniżono mu wyrok do 22 lat. Co dalej z nim? Jak to możliwe, że pojawiły się doniesienia o tym, że Garavito może jeszcze wyjść na wolność. Przemysław Piotrowski, dokumentując historię "La Bestii", nie tylko pojechał do Kolumbii, do miejsc, w którym morderca torturował swoje ofiary. Był bliski spotkania się z nim w więzieniu, w którym odbywa karę. Jak to się potoczyło? Uzbrójcie się w silne żołądki i posłuchajcie tej historii pełnej wstrząsających wątków.