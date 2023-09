Ewa Wilczyńska: tajemnice zbrodni miłoszyckiej nie zostały do końca wyjaśnione, nie wszyscy zostali ukrani

Ale to były przede wszystkim materiały dotyczące Tomasza Komendy. I nic dziwnego - jego sprawa jest nie tylko bulwersująca i tragiczna, ale zarazem to pierwsza tego typu afera, która została ujawniona i nagłośniona. I bardzo dobrze - boję się myśleć, ile podobnych spraw wydarzyło się w Polsce i nikt do dziś o nich nie wie. Nie podoba mi się co prawda, że Komendę z czasem zaczęto traktować niczym celebrytę, czego on sam nigdy tak naprawdę nie chciał i rozpisywano się o jego nowych butach, smartfonie, a w końcu problemach rodzinnych. Ale wracając do sedna - bardzo zależało mi na tym, żeby w jakimś sensie zmienić kierunek narracji wokół tej sprawy.