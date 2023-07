Chemik z Kielc stał się bolączką policji. Odkryli jego przydomowy bunkier

Odzyskiwał cenny kruszec z posrebrzanych odpadów. Gangsterzy, m.in. ci z Pruszkowa, włamywali się np. do szpitali, skąd wykradali klisze rentgenowskie czy napadali na największe magazyny srebra. Towar dostarczali do chemika, ten wykonywał swoją pracę, następnie odzyskane srebro było przekazywane kurierom, a ci wysyłali je na zachód Europy. Taki przemyt, co jasne, był bezprawny, ale w absurdach PRL-u gangsterzy i ich kurierzy, a wśród nich piloci LOT-u, mogli działać na masową skalę. Choć do czasu. Tak zwana "afera srebrna" skończyła się do Ryszarda karą więzienia. Dostał półtora roku.