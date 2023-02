Historia tak potworna, że potrzebuje ostrzeżenia. "Mama" torturowała 16-latkę

Torturowała dziewczynę na oczach innych dzieci i nastolatków w swoim domu. Nie pierwszy raz i zdecydowanie nie ostatni. To, co Gertrude Baniszewski zrobiła Sylvii Likens, nazywane jest do dziś "najgorszą w historii ludzkości zbrodnią przeciwko jednej osobie". Opisał ją Ryan Green w wydanej właśnie książce "Mama od tortur". To nie jest łatwa lektura.