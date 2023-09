Dokonała okrutnej zbrodni na partnerze. Okoliczności przerażają do dziś

John podpisał na siebie wyrok. Katherine wróciła do niego, wróciła i przemoc. Dopiero moment, w którym partnerka dźgnęła go nożem doprowadził go do otrzeźwienia, że ten związek musi się raz na zawsze skończyć. Był luty 2000 r. John postarał się o sądowny zakaz zbliżania do niego i dzieci dla Katherine. Podobno tego dnia powiedział kolegom w pracy, że jeśli nie pojawi się nazajutrz, będzie oznaczało to, że partnerka zamordowała go. Ale kto by to brał na poważnie?