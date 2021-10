Myszka Miki – Horrifikland. Przerażająca przygoda / Miki i kraina pradawnych - recenzja komiksów wydawnictwa Egmont

Komiksowe przygody disnejowskiej hałastry to nie tylko "Giganty", zeszytowe "Donaldy" albo przepyszne rzeczy Dona Rosy czy Carla Barksa. W 2016 r. słynne francuskie wydawnictwo Glénat rozpoczęło wypuszczania albumów na licencji Disneya. Co w tym takiego nadzwyczajnego? Otóż ich autorami byli twórcy na co dzień związani z komiksem europejskim, zwykle piszący dla dojrzałego czytelnika. Ten swoisty eksperyment przeszedł najśmielsze oczekiwania.