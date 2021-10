"Przygody wielkiego wezyra Iznoguda. Tom 3" – recenzja komiksu

W każdym razie podczas lektury czterech albumów zabranych w tym tomie ("Magiczny dywan", "Iznogug Zawzięty", "Turecki puzzel Iznoguda" i "Bajeczka Iznoguda") na nudę z pewnością nie będziemy narzekać. I tak będziemy z rozbawieniem obserwować, jak główny bohater próbuje się pozbyć kalifa między innymi za pomocą magicznego dywanu (przekonamy się, że to rewelacyjny środek transportu do Chin, ale działający tylko w jedna stronę a wyekspediowana nim zostanie oczywiście niewłaściwa osoba), pudełka na wspomnienia (to z kolei cudowny aparat fotograficzny sprawiający, że rzeczy i ludzie znikają i pojawiają się na zdjęciach), flakonika z wonią zapomnienia (no cóż zapachy bywają nie tylko ulotne, ale i trudne do zaaplikowania – szczególnie przy przeciągu) czy pułapkotapczanu (w tym przypadku największa trudnością okaże się namówienie Haruna Arachida na drzemkę, bo po wypiciu kawy cierpi na bezsenność).