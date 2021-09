Kosmiczna odyseja - recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Tak czy inaczej, nie byłem jakoś specjalnie entuzjastycznie nastawiony do "Kosmicznej odysei". 4-częściowa miniseria zadebiutowała bowiem pod koniec 1988 r. i mówiąc brutalnie, mogła podle się zestarzeć. W dodatku sama fabuła na pierwszy rzut oka też nie prezentuje się specjalnie oryginalnie: flagowi metaludzie łączą siły z bogami Nowej Genezy oraz Darkseidem, aby uratować wszechświat przed kosmicznym zagrożeniem. Sami przyznajcie, nie brzmi to jak kandydat do Eisnera.