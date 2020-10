"Uniwersum DC według Mike'a Mignoli" – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

"O! Więcej wiktoriańsko-steampunkowych klimatów i upiornych dziwactw" – pomyślicie. Nic bardziej błędnego. Zanim posypały się Eisnery, Mignola nie wyróżniał się w zasadzie niczym specjalnym na tle tego, co oferowało w tamtym czasie mainstreamowe superhero.

Komiks - renesans gatunku

Świetnie pokazuje to zarówno ostro zalatująca naftaliną miniseria o Widmowym Przybyszu (1987), jak i solidnie narysowany i napisany 4-częściowy cykl "The World of Krypton" (1988), w którym John Byrne i Mignola z dozą fantazji ukazują prehistorię rodzinnej planety Supermana.