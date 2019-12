"Hellboy w piekle": Jak na stypie [RECENZJA KOMIKSU]

W "Hellboy w piekle" Mike Mignola przypomina muzyka, który już nic nie musi i nagrywa płyty tylko dla siebie. Jedni to kupują, drudzy nie.

Jeśli chodzi o treść, to uderza przede wszystkim kontemplacyjny, wręcz melancholijny charakter narracji. Choć Mignola nie rezygnuje ze scen rozwałki, to widać, że już nigdzie się nie spieszy, że już wszystko zostało powiedziane. Czuć atmosferę przygnębienia i nieuchronność nadchodzącego zakończenia sagi, którego każdy tak się obawiał.

Graficznie to taki Mignola best of. Jeśli kochacie popękane statuy, upiorne zamki, wielkie stwory, cmentarze i urocze trupie główki to momentalnie przepadniecie. To Mignola, za jakiego pokochaliśmy "Hellboya".