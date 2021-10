Świat mitów i Mali bogowie – recenzja komiksów wydawnictwa Egmont

Zupełnie inne podejście do greckiej mitologii prezentuje seria "Mali bogowie". Te komiksy są skierowane przede wszystkim do młodszych czytelników, ale i dorośli znajdą tu coś dla siebie. "Mali bogowie" to komedia w czystej postaci. Przeważnie jednostronicowe historyjki z (mniej lub bardziej) trafną puentą, które pokazują mieszkańców Olimpu w niecodziennych sytuacjach.