Hellblazer tom 8 – recenzja komiksu wyd. Egmont

Jamie Delano to pierwszy scenarzysta serii "Hellblazer", która ukazywała się nieprzerwanie od stycznia 1988 r. do lutego 2013 r. (i powróciła w latach 2019-2020). Czy również najlepszy? Tu zdania są podzielone, gdyż "Hellblazer" miał wyjątkowe szczęście do wybitnych i różnorodnych scenarzystów pokroju Gartha Ennisa, Warrena Ellisa czy Granta Morrisona. Nie da się jednak zaprzeczyć, że to właśnie Delano tchnął w Johna Constantine'a nowe życie i poprowadził go na zupełnie nowe tory.