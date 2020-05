"Hitman", wyd. zbiorcze tom 1 – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Tytułowy cyngiel to Tommy Monaghan, zabójca na zlecenie działający w Gotham City, który w wyniku ugryzienia przez stwora z kosmosu staje się meta-człowiekiem. Nie zamierza jednak wykorzystywać rentgenowskiemu wzroku i telepatii do walki ze złem. Nie, po prostu staje się jeszcze lepszym fachowcem od mokrej roboty.

Mamy więc nieprzeciętnego antybohatera, Gotham City i jego flagowe postacie – w komiksie pojawiają się m.in. Batman i Etrigan. W dodatku to Ennis, więc w pakiecie dostajemy obowiązkowo czarny humor i starą dobrą przemocy. Sukces? No właśnie nie do końca.