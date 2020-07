"Hellblazer" Gartha Ennisa, tom 1 i 2 – recenzja komiksów wydawnictwa Egmont

"Hellblazer" Gatha Ennisa, którego ciągnął z przerwami 8 lat, to bez dwóch zdań klasyka lat 90. i sztandarowy tytuł Vertigo. Jednak w takich przypadkach gdzieś tam w ciele migdałowatym zapala się czerwona lampka i pojawia się pytanie "a jeśli się brzydko zestarzało?".

Cóż, jeśli popatrzymy na fabułę, pomysły i poziom pisarstwa, jaki reprezentuje tu Ennis, to rzecz nadal znakomicie się broni. To kawał porządnego komiksu grozy dla dorosłych, ze świetnie napisanym, niejednoznacznym bohaterem, w stosunku do którego autor nie ma litości.