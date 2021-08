Cartland, tom 2 - recenzja komiksu wydawnictwa Elemental

W niezwykłych przygodach tytułowego trapera czuć idee kontrkultury lat 60 i 70. oraz ducha klasycznych filmów dekonstruujących gatunek. Bo choć "Cartland" to western pełną gębą, to zdecydowanie bliżej mu do twórczości Sama Peckinpaha i bezkompromisowych dokonań Włochów niż cukierkowego "Rio Bravo". Sami Harlé i Dumont za źródło swoich inspiracji podają "Małego Wielkiego Człowieka" oraz "Jeremiaha Johnsona". Podczas lektury widać to na każdym kroku.