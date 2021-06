Universal War One: recenzja komiksów wydawnictwa Elemental

"UW1" zabiera nas w niedaleką przyszłość w sam środek konfliktu między Federację Ziem Zjednoczonych a Konfederację Kolonii Przemysłowych CIC. Tytułowa wojna wisi na włosku, kiedy w Układzie Słonecznym wyrasta tajemnicza Ściana. Do zbadania zjawiska zostaje oddelegowana eskadra złożona z bandy recydywistów. Wprawdzie udaje im się dostać do środka, jednak to zaledwie początek przygody, która zmieni nie tylko bieg historii, ale ich samych.