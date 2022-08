Burmistrz Ustrzyk zakazał podręcznika do HiT prof. Roszkowskiego. Jest gotowy na konsekwencję

Mieszkamy w małej miejscowości. Miasto i gmina ewidencyjnie mają ok. 17 tys. ludności, a tak realnie - 13 tys. Mamy wszędzie daleko: do stolicy województwa - dwie godziny jazdy, do stolicy kraju - pięć do sześciu godzin, do najbliższego lotniska - dwie godziny. Kolej nie kursuje, tylko teraz, w okresie wakacyjnym, dociera do nas w weekendy. Do autostrady jest 80 km, do drogi ekspresowej - ponad 100 km.