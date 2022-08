Roszkowski "o dzieciach z hodowli". Organizacja wspierająca in vitro chce blokady podręcznika do HiT

Szczerba przypomina, że z metody in vitro korzystają pary niezależnie od ich wiary i światopoglądu: - Kościół od wielu lat uważa, że poczęcie z in vitro jest niegodne, a przecież to jest po prostu wykorzystanie współczesnej nauki w celu leczenie niepłodności. Z tej formy pomocy korzystają także osoby wierzące, chodzące do Kościoła. One siedzą na kazaniu i muszą słuchać, jak ksiądz potępia z ambony in vitro.