Studentka prof. Roszkowskiego odpowiada na jego słowa o in vitro. Ma tylko jedną prośbę

"Przerażająca jest mowa nienawiści, szczucie ludzi przeciwko sobie. To czyste odczłowieczenie, które pamiętamy z historii. Historii, której uczył mnie na studiach prof. Roszkowski. Już wtedy czułam, jak różne są nasze poglądy, ale nigdy nie myślałam, że jego są aż tak zacofane. Profesor spełnił kiedyś moje marzenie o stażu w Parlamencie Europejskim. Niech spełni kolejne, niech zamilknie" - skwitowała Krupa, która gościła niedawno w porannym programie Onetu. W rozmowie z Beatą Tadlą nie miała nadziei, że przeciwnicy in vitro, jak prof. Roszkowski, zmienią swoje poglądy. Nie widzi też pola do dyskusji z osobami zaślepionymi ideologią, którym poglądy przesłaniają naukowe argumenty.