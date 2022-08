Napisał podręcznik do HiT. Kim jest profesor Wojciech Roszkowski?

Prof. Andrzej Friszke: - Widać, że Roszkowski przeszedł ewolucję. Jeśli porównamy jego książki z lat 90. z tym, co pisze obecnie, to widać tę metamorfozę. Najważniejsza jego praca, jego manifest programowy, to 560-stronicowe "Roztrzaskane lustro" z 2019 r. Te wszystkie tezy, które zawarł w podręczniku do Historii i Teraźniejszości, były już zawarte w "Roztrzaskanym lustrze". Roszkowski odszedł od opisywania historii w kierunku oceniania historii jako katastrofy kulturowej. Twierdzi, że cywilizacja zachodnia jest w momencie katastrofy kulturowej, obyczajowej i mentalnej, a wszystko to wynika z odejścia od pryncypialnych nauk Kościoła katolickiego. On tak właśnie patrzy na współczesny świat.