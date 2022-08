"Rodzice płaczą z bezsilności". Tak wygląda tegoroczna rekrutacja do szkół średnich

Dlaczego rekrutacja trwa aż cztery miesiące, od maja do września, kiedy to załamani i zestresowani rodzice biegają od szkoły do szkoły, wierząc, że uda się gdzieś upchnąć dziecko przed 1 września. To dla nich gehenna. Rodzice chodzą, dzwonią, pielgrzymują, szukają szkoły po omacku. Tymczasem system "Nabór –Pomorze" nadal nie umieścił progów, więc rodzice dzwonią w ciemno i bez sensu.