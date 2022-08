Podręcznik prof. Roszkowskiego to “hit”. Wzbudza skrajne emocje

Sprawa podręcznika do nowego przedmiotu szkolnego, HiT, czyli Historia i Teraźniejszość, którego autorem jest historyk prof. Wojciech Roszkowski, to rzeczywiście prawdziwy hit. Niestety, jest i śmieszno, i straszno. Na forach internetowych wyśmiewają płytką wiedzę profesora na temat muzyki współczesnej, przede wszystkim metalowej i jego fatalistyczne ostrzeżenia o wpływie zespołów na umysły młodych słuchaczy. Straszno, bo książka zawiera szkodliwe tezy – takie jak te na temat dzieci z in vitro. Prof. Roszkowski pisze m.in. o "laboratoriach" i "hodowli", zadaje pytanie: "kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?". Najpierw było oburzenie, a potem przyszedł czas na kroki prawne - przygotowywany jest właśnie pozew wobec autora. Podręcznik komentują od lewa do prawa – eksperci, dziennikarze i celebryci. Suchej nitki nie zostawiają na książce Małgorzata Rozenek-Majdan czy Marcin Prokop. Kolejne omawiane wątki wzbudzają nie mniejsze emocje. "Profesor spełnił kiedyś moje marzenie o stażu w Parlamencie Europejskim. Niech spełni kolejne, niech zamilknie" - napisała kilka dni temu na Instagramie Katarzyna Krupa, prezenterka, a zarazem niegdysiejsza studentka prof. Roszkowskiego.

