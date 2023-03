Borgia. Płomienie stosu / Wszystko marność - recenzja komiksu wyd. Scream Comics

Ale Jodorowsky idzie jeszcze dalej i majstruje też przy twardych faktach historycznych. Takich jak m.in. śmierć króla Francji Karola VIII czy okoliczności makabrycznego zgonu syna papieża Cezara Borgii, którego chwilę wcześniej autor "Incala" wikła w romans z Leonardo da Vinci. Z jednej strony można tłumaczyć to chęcią zwielokrotnienia szoku i podbicia stawki. Z drugiej dla czytelnika to bardzo wyraźny sygnał, że wszystko, co czyta, musi wziąć w nawias i to najlepiej podwójny.