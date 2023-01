Borgia. Krew dla papieża/ Władza i kazirodztwo - recenzja komiksu wyd. Scream Comics

"Borgia" Jodo i Manary to rzecz uproszczona, czerpiąca bardziej z książki Mario Puzo, aniżeli prac naukowych, stanowiąca esencję powszechnej wiedzy o niesławnym papieżu, gdzie fakty historyczne mieszają się z mitami. Niemniej to opowieść porywająca i zgrabnie napisana, jeśli nie liczyć niesygnalizowanych przez Jodorowskiego narracyjnych przeskoków czasowych (np. na jednej stronie słynna Lukrecja Borgia jest dzieckiem, a chwilę później już młodą kobietą). Dla fanów talentu Jodo i Manary, jak i miłośników komiksu historycznych "Borgia" to rzecz jak najbardziej obowiązkowa.