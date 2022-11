Screaming Planet - recenzja komiksu wyd. Scream Comics

Jeśli nie mieliście do czynienia z twórczością Alejandro Jodorowskiego, to na waszym miejscu w pierwszej kolejności osiągnąłbym raczej po klasykę w rodzaju "Incala", "Bouncera" czy "Białego Lamę", a "Screaming Planet" zostawił sobie na później. Jednak dla jego fanów kompilacja to miły suplement do kolekcji.