Saga Alandora - recenzja komiksu wyd. Scream Comics

Dylogia, pierwotnie ukazująca się nakładem Les Humanoïdes Associés w latach 1984-86, to kolejny komiks Jodo, jaki obok "Szalonej z Sacre Coeur" czy "Castaki" ukazał się ostatnimi czasy nakładem Screamu. Pozycja dodajmy nigdy wcześniej u nas niepublikowana, co zaskakuje, zważywszy na to, co kryje się w środku. Ale po kolei.