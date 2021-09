Incal - Final Incal / Po Incalu - wyd. limitowane - recenzja komiksu wydawnictwa Scream Comics

Parafrazując internetowy tekst: "Incal to jeden z najlepszych komiksów. Nie zapraszam do dyskusji". A co z jego kontynuacją? Choć w "Final Incal" na pokładzie zabrakło Moebiusa, a sam Jodo najlepsze czasy miał już raczej za sobą, to wznowiony właśnie album dostarczy wam masę rozrywki.