"Anibal 5" – recenzja komiksu wydawnictwa Scream Comics

Na bez mała 130 str. Jodorowsky każe Anibalowi, oprócz współżycia z zastępami modelek, zmieniać wygląd i płeć (w imię wyższego dobra) czy walczyć z zakochanym w małpie kosmicznym tyranem i super feministką, która do walki z patriarchatem rzuca… lewitujące samice afrykańskiej fauny. A to tylko mała próbka absurdalnych pomysłów, jakie tu znajdziecie.

"Anibal 5" nie można też z całą pewnością zaliczyć do kanonu najlepszych dokonań Jodorowskiego. Od "Incala" czy "Białego Lamy" dzielą go całe lata świetlne. Jednak to też historia zupełnie innego kalibru i rzecz, którą raczej powinno się traktować w kategoriach niezobowiązującej ciekawostki. Jeśli kochacie takie klimaty, to jesteście w domu.