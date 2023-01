Nestor Burma. Awantura na Nation - recenzja komiksu wyd. Scream Comics

Podczas wizyty w lunaparku zlokalizowanym na tytułowym Placu Narodu właścicielowi agencji "Fiat Lux" wpada w oko piękna brunetka. Wsiada za nią do kolejki górskiej, z której próbuje wypchnąć go nieznajomy mężczyzna. Napastnik ginie, a Burma rozpoczyna śledztwo. Dlaczego ktoś chciał go zabić? Czy sprawa łączy się z nowo poznaną dziewczyną i podobnym wypadkiem, jaki miał miejsce rok wcześniej? Z każdą kolejną stroną przybywa pytań, ale to tylko nakręca słynnego detektywa do działania.