Ocalała - recenzja komiksu wyd. Scream Comics

W miarę posuwania się historii fabuła staje się też coraz bardziej pretekstowa, a czytelnik traci jakiekolwiek złudzenia co do intencji Dillona, który dość nieudolnie mami nas, że chodzi o coś więcej niż krocze jego bohaterki. Wprawdzie pojawiają się tu rozważania nad ludzką naturą czy postępem oraz próby psychologizowania, ale pełnią one tu rolę nomen omen listka figowego.