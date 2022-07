Guliweriana, wyd. II – recenzja komiksu wyd. Sceam Comics

Drugie wydanie "Guliweriany" od Scream Comics trafiło właśnie do sklepów. I choć nie jest to poziom "Giuseppe Bergmana", to trudno nie docenić znakomitej kreski i zręczności, z jaką Milo Manara uchwycił sedno erotycznych fantazji i moment seksualnego przebudzenia. Klasyka? Jak najbardziej.