Nestor Burma. Ulica dworcowa 120 - recenzja komiksu wyd. Scream Comics

Nestor Burma to paryski detektyw i właściciel agencji "Fiat Lux" wymyślony przez autora kryminałów Léo Maleta, który poświęcił mu w sumie 15 powieści. We Francji bestsellerowe książki o Burmie to kult, o czym świadczy nie tylko komiksowa adaptacja, ale niezliczone ekranizacje filmowe i telewizyjne.